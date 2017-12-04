В Турции раскритиковали намерение США признать Иерусалим столицей Израиля

АНКАРА, 4 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. В случае признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля будет катастрофа и в регионе воцарится хаос, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение о том, признавать ли Иерусалим столицей Израиля.

"Если статус Иерусалима будет изменен, будет катастрофа, она откроет путь новому хаосу. Никто от этого не получит пользы — ни Израиль, ни другие страны, ни регион в целом. Турция самого начала выступала за то, чтобы статус Иерусалима оставался в рамках международных договоренностей. Мы не отказались от этой политики. Мы внимательно следим за развитием событий и напоминаем об ответственности в этом вопросе", — сказал Боздаг журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о возможном признании США Иерусалима как столицы Израиля.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир не признает аннексию и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.