Пучдемон будет вести избирательную кампанию из Брюсселя

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон во время выступления с официальным обращением во дворце правительства Каталонии в Барселоне. 26 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон будет проводить избирательную кампанию из Брюсселя, сообщил в понедельник РИА Новости один из активистов блока "Вместе за Каталонию", который возглавляет Пучдемон.

Досрочные выборы в региональный парламент Каталонии пройдут 21 декабря.

"Он (Пучдемон – ред.) будет вести кампанию из Брюсселя. Это очевидно после сегодняшних судебных слушаний", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в ходе второго тура слушаний в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя вопроса о выдаче Испании Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии было объявлено, что судебное решение станет известно 14 декабря.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.

Как сообщил РИА Новости источник в адвокатском корпусе, в понедельник в ходе второго тура слушаний в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя прокурор вновь призвал удовлетворить запрос об экстрадиции Пучдемона и четырех других экс-министров. Адвокаты изложили суду доводы против их выдачи Испании, настаивая на том, что выдвинутые обвинения продиктованы политическими мотивами.

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала удовлетворить ордер арест, выданный Испанией. Если суд примет такое решение, Пучдемон и другие четыре экс-министра имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

По словам собеседника агентства, "с большой долей вероятности можно сказать, что Пучдемон встретит новогодние праздники в Брюсселе".

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.\