В Египте назвали темы телефонного разговора Путина и ас-Сиси

КАИР, 4 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Палестине, стороны также отметили важность совместной работы по строительству атомной станции в эд-Дабаа, говорится в заявлении египетской президентской администрации.

"Президенты обсудили в ходе телефонного разговора последние события на Ближнем Востоке, совместные усилия по восстановлению стабильности в регионе, достижение политического урегулирования существующих кризисов, в особенности, сирийскую проблему и ситуацию в Ливии в свете международных решений", — говорится в документе.

Как сообщил в заявлении официальный представитель администрации главы Египта Бассам Рады, была затронута и палестинская проблема, в частности, согласно документу, российский лидер оценил усилия Египта по достижению межпалестинского согласия.

"Состоялось обсуждение укрепления двусторонних отношений, президенты высказались о важности продолжения постоянной работы по активизации рамок сотрудничества в ряде областей.., в том числе, в военной, торговой, транспортной, а также совместной работы по строительству атомной станции в эд-Дабаа", — говорится в документе.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.