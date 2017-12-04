Экс-президент Йемена погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех погиб, когда вместе с другими руководителями возглавляемой им партии пытался добраться до провинции Маариб.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники, экс-президента убили мятежники-хуситы в населенном пункте Сунхан вблизи Саны. По данным телеканала, пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы.

Ранее чиновник возглавляемой экс-президентом Йемена Али Абдаллой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" подтвердил гибель бывшего главы государства.

Конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха — продолжается в столице Йемена Сане со среды. По данным Sky News Arabia, в результате боев погибли не менее 245 человек.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа".