Источник: суд во Франции рассмотрит апелляцию по делу Керимова во вторник

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс во вторник рассмотрит апелляцию на избрание меры пресечения российскому сенатору Сулейману Керимову, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Да, во вторник", — сказал собеседник РИА Новости.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

Судья принял решение, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей.