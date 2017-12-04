Представитель йеменской армии рассказал о слежке за экс-президентом

КАИР, 4 дек — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы отслеживали передвижения экс-президента Али Абдаллы Салеха несколько дней, попытавшись задержать его, но безуспешно, рассказал РИА Новости представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди.

Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане ранее заявило, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит. Вместе с этим в соцсетях и некоторых СМИ появились фото якобы убитого Салеха. Чиновник возглавляемой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) подтвердил гибель бывшего главы государства.

"Службы безопасности отслеживали передвижения Салеха с субботы, как его перевозили с места на место, и узнали о плане его сторонников вывезти его… Когда Салех и его сопровождающие приехали в (деревню) Санхан, силы безопасности попытались задержать его, но началась перестрелка, в результате которой был убит Салех и его сопровождающие, а нескольких из них задержали", — сообщил директор департамента по моральным вопросам аль-Махди.

Деревня Санхан в провинции Сана является родиной Салеха.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia , к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и навязанного им Ираном видения.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.