МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.Twitter со ссылкой на свои источники.
По данным канала, хуситы также убили замглавы партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады.
Ранее в ВНК подтвердили сообщение повстанцев-хуситов о гибели Али Абдаллы Салеха. В сети также появились фото и видео с якобы телом убитого экс-президента.
В столице Йемена Сане 29 ноября вспыхнул конфликт между союзниками в войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.
Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.