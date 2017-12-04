МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

"Халид, сын Али Абдаллы Салеха, ранен и взят в плен проиранскими отрядами хуситов", — сообщил канал в Twitter со ссылкой на свои источники.

По данным канала, хуситы также убили замглавы партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады.

Ранее в ВНК подтвердили сообщение повстанцев-хуситов о гибели Али Абдаллы Салеха. В сети также появились фото и видео с якобы телом убитого экс-президента.

В столице Йемена Сане 29 ноября вспыхнул конфликт между союзниками в войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Как передавали арабские телеканалы, Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и в том, что Иран навязывает им свою волю.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.