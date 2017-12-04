МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении.
Путин еще раз выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в мечети на Синайском полуострове.
Также обе стороны выразили удовлетворение достигнутыми успехами по ликвидации террористического очага в Сирии. Во время разговора была подчеркнута важность консолидации усилий в целях продвижения инклюзивного межсирийского диалога.
Президенты уделили внимание рассмотрению ситуации в Ливии и проблематике ближневосточного урегулирования, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.