Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в мечети на Синайском полуострове.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-египетского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере атомной энергетики", — отмечается в сообщении.

Также обе стороны выразили удовлетворение достигнутыми успехами по ликвидации террористического очага в Сирии. Во время разговора была подчеркнута важность консолидации усилий в целях продвижения инклюзивного межсирийского диалога.

Президенты уделили внимание рассмотрению ситуации в Ливии и проблематике ближневосточного урегулирования, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях.