ВСУ впервые за несколько месяцев применили тяжелую артиллерию на юге ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики впервые за несколько месяцев применили артиллерию крупного калибра при обстреле населенного пункта на юге ДНР, сообщил журналистам Руслан Якубов — руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Напряженная обстановка сохраняется на юге республики. Вчера украинские силовики впервые за последние несколько месяцев обстреляли населенный пункт Новоласпа с применением тяжелого вооружения калибром 152 миллиметра", — сказал Якубов.

Он отметил также, что украинские силовики препятствуют инспекции международных наблюдателей в населенных пунктах Гладосово и Травневое в районе Горловки.

"Представители международных организаций… 24, 28, 29, 30 ноября пытались попасть на территорию этих населенных пунктов, но украинская сторона всячески препятствовала их инспекции, ссылаясь на минную опасность на подступах к населенным пунктам", — сказал он. Якубов добавил, что сегодня представители СММ ОБСЕ и ООН также не смогли попасть в эти населенные пункты.