ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Париж считает необходимым ядерное соглашение с Ираном, заявила в понедельник посол Франции в России Сильви Берманн, находящаяся с визитом в Екатеринбурге.

Визит посла в Екатеринбург начался 2 декабря и продлится до 5 декабря. Сильви Берманн уже посетила одно из подразделений УГМК, обелиск на границе Европы и Азии, монастырь на Ганиной Яме и "Ельцин-Центр".

"Что касается ядерного соглашения с Ираном. Мы считаем, что оно является необходимым, так как позволяет миру быть более безопасным. Президент (Франции Эммануэль) Макрон обращался по этому поводу к США. Позиция россиян и китайцев по этому поводу тоже одинаковая. Мне кажется, президент США (Дональд) Трамп не принял окончательного решения по данному поводу, передавая его на рассмотрение в конгресс. В любом случае позиция Франции является кристально ясной", — сказала посол, выступая в понедельник перед студентами в Уральском федеральном университете.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.