В бедре испанской статуи Христа нашли послание священника XVIII века

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Реставраторы статуи Иисуса Христа в замке Санта-Агуэда (автономия Кастилия-Леон) обнаружили в бедре памятника послание от священника, датированное XVIII веком, сообщает портал Science Alert.

Автор текста — капеллан кафедрального собора в Бурго-де-Осме Хоакин Мингес. Письмо было написано в 1777 году.

В нем священник рассказал о создателе статуи — скульпторе Мануэле Бале — и описал быт своего времени. Например, в документе перечисляются самые распространенные болезни (малярия и брюшной тиф) и основные развлечения местных жителей (карты, игры с мячом), дается общее описание эпохи.

"Суд находится в Мадриде, для новостей есть Почта и Газета, действует инквизиция, не терпящая прегрешений против Церкви Господней", — цитируют исследователи текст документа.

По мнению специалистов, детали послания указывают на то, что священник хотел оставить "капсулу времени" для потомков.