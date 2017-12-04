На Украине с начала года избили 85 журналистов, сообщили в СЖУ

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины с начала 2017 года зафиксировал 85 случаев избиения представителей СМИ, пять из них — в ноябре, сообщила в понедельник пресс-служба союза.

"С начала года (11 месяцев) зафиксировано 85 случаев проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ноябре были избиты пять журналистов. По данным союза, инциденты произошли в Киеве, Николаеве, во Львовской области и Черновцах.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе Олесь Бузина. Также летом этого года украинские правоохранители завели уголовное дело против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы по подозрению вымогательстве и провели обыск в редакции издания "Вести" в Киеве, сославшись на расследование дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.