Эксперт: ситуация в Йемене обострится в случае подтверждения гибели Салеха

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ситуация в Йемене обострится, если сообщения о гибели экс-президента Али Абдаллы Салеха подтвердятся, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее телеканал хуситов Al-Masirah сообщил со ссылкой на подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит. Вместе с этим в соцсетях и некоторых СМИ появились фото якобы убитого Салеха. Представители его партии ранее назвали сообщения о его гибели слухами, распространяемыми хуситами.

"В связи с сообщениями о его гибели, конечно, ситуация в Йемене обострится, равно как и ситуация с внутренней борьбой в стране, которая представляет собой одну из наиболее сложных конфликтных зон. Здесь и проблемы противостояния хуситского движения со сторонниками президента Хади, который находится в Саудовской Аравии, конфликт и внутри существовавшей коалиции между хуситами и Салехом, севером и югом Йемена, потому что политические силы, представлявшие южный Йемен, требуют независимости", — отметил эксперт.

"Йемен представляет собой целый комплекс проблем, если гибель подтвердится, то это усугубит ситуацию и обострит конфликт", — подчеркнул востоковед.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и навязанного им Ираном видения.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.