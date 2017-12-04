Силовики мешают раздаче гумпомощи жителям, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют получению гуманитарной помощи от самопровозглашенной Донецкой народной республики жителями захваченных ими поселков под Горловкой, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Украинские силовики категорически запрещают мирным жителям выходить, не говоря о том, чтобы выезжать, в ближайший населенный пункт Гольмовский (под контролем ДНР — ред.) за получением гуманитарной помощи, выделенной руководством ДНР", — сказал Басурин.
"Розданные от имени ВСУ на камеры украинских СМИ продукты были переданы пострадавшим жителям от управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. О котором украинская сторона в своей пиар-акции даже не упоминает", — отметил Басурин, добавив, что самих представителей ООН силовики в поселки не пустили.