Силовики мешают раздаче гумпомощи жителям, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют получению гуманитарной помощи от самопровозглашенной Донецкой народной республики жителями захваченных ими поселков под Горловкой, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое (Металлист до переименования Киевом), расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, завив, что не нарушали минские соглашения. Позже в командовании заявили, что готовы выдать жителям этих населенных пунктов продукты и уголь.

"Украинские силовики категорически запрещают мирным жителям выходить, не говоря о том, чтобы выезжать, в ближайший населенный пункт Гольмовский (под контролем ДНР — ред.) за получением гуманитарной помощи, выделенной руководством ДНР", — сказал Басурин.

При этом, по словам Басурина, украинские силовики "провели акцию в оккупированных поселках по раздаче чужих продовольственных пакетов".

"Розданные от имени ВСУ на камеры украинских СМИ продукты были переданы пострадавшим жителям от управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. О котором украинская сторона в своей пиар-акции даже не упоминает", — отметил Басурин, добавив, что самих представителей ООН силовики в поселки не пустили.

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