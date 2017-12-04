Посол Франции подтвердила, что Макрон принял приглашение посетить Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Берманн подтвердила, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности, в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о согласованной дате визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

"Президент (России Владимир) Путин пригласил президента Макрона приехать, и он принял это предложение", — сказала Берманн на лекции в Уральском федеральном университете в понедельник.