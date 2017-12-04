Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был убит, сообщил телеканал хуситов Al-Masirah со ссылкой на подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане.

"Министерство внутренних дел объявляет о завершении кризиса с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков", — привел канал заявление ведомства.

Вместе с этим в соцсетях появились фото убитого Салеха. Снимки хуситы предоставили арабскому Sputnik.

Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс". По данным телеканала Sky News Arabia, проиранские отряды хуситов также убили замглавы партии Ясира аль-Авады и взяли в плен раненого сына Салех, Халида.

Как рассказал РИА Новости представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, хуситы отслеживали передвижения Салеха несколько дней, попытавшись задержать его, но безуспешно. Началась перестрелка, в которой погибли Салех и его сопровождающие.

Ранее сообщалось, что повстанцы-хуситы взорвали дом Салеха в Сане и могли убить экс-президента при попытке бегства. Представители его партии назвали подобную информацию слухами, распространяемыми повстанцами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит в Сане. Съемка очевидца

На прошлой неделе президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице, где продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.

Бои начались в среду вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя экс-президента, и вскоре перекинулись на другие районы города. К понедельнику жертвами боев стали не мене 245 человек, столкновения продолжаются с использованием танков.

В субботу, после неудачных попыток урегулировать конфликт, партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" призвала народ Йемена защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами.