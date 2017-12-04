Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был убит, сообщил телеканал хуситов Al-Masirah со ссылкой на подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане.
Вместе с этим в соцсетях появились фото убитого Салеха. Снимки хуситы предоставили арабскому Sputnik.
Гибель экс-президент также подтвердил чиновник из партии Салеха "Всеобщий народный конгресс". По данным телеканала Sky News Arabia, проиранские отряды хуситов также убили замглавы партии Ясира аль-Авады и взяли в плен раненого сына Салех, Халида.
Как рассказал РИА Новости представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, хуситы отслеживали передвижения Салеха несколько дней, попытавшись задержать его, но безуспешно. Началась перестрелка, в которой погибли Салех и его сопровождающие.
Ранее сообщалось, что повстанцы-хуситы взорвали дом Салеха в Сане и могли убить экс-президента при попытке бегства. Представители его партии назвали подобную информацию слухами, распространяемыми повстанцами.
Бои начались в среду вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя экс-президента, и вскоре перекинулись на другие районы города. К понедельнику жертвами боев стали не мене 245 человек, столкновения продолжаются с использованием танков.
В субботу, после неудачных попыток урегулировать конфликт, партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" призвала народ Йемена защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами.