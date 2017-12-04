В ДНР за неделю из-за обстрелов произошло два пожара

Женщина убирает осколки стекла у здания училища №58 в Донецке, поврежденного в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Женщина убирает осколки стекла у здания училища №58 в Донецке, поврежденного в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Два пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике за неделю из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщила в понедельник начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС ликвидировано 43 пожара. Из них два пожара произошло в результате попадания взрывоопасных предметов в селе Спартак Ясиноватского района и городе Горловка", — сказала Гетова журналистам.