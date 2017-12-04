В Сейме Латвии не знают об инициативе по статусу иноагентов для СМИ из РФ

РИГА, 4 дек – РИА Новости. Комиссия Сейма Латвии по петициям, которая занимается общественными инициативами, не располагает информацией о сборе подписей за придание статуса иностранного агента российским СМИ в Латвии, рассказал РИА Новости глава комиссии, депутат Сейма Виталий Орлов.

"Мы такую информацию пока не получали. Иногда нам звонят, когда начинают сбор подписей под той или иной инициативой. По данной инициативе ничего сказать не могу – информации нет", — сказал Орлов.

По его словам, депутатам на рассмотрение петиции обычно приносят после того, как собрано 10 тысяч подписей в ее поддержку.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке зарегистрировал петицию, призывающую принять закон, который закрепит за вещающими на территории страны российскими телеканалами статус иностранных агентов. Также Лейникс-Пуке, по информации издания, обратился к Миноэкономики Латвии с предложением повысить цены на вещание в латвийских кабельных сетях для российских телеканалов.

Найти на портале manabalss.lv инициативу Лейниекс-Пуке или получить комментарии Миноэкономики Латвии РИА Новости пока не удалось.

В Латвии проживает два миллиона человек. Около 40% из них являются русскоязычными. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

В стране работают десятки СМИ на русском языке. Также в кабельных сетях представлены все ведущие российские телеканалы. Ранее Национальный совет по электронным СМИ на полгода ограничивал вещание телеканала "Россия" за необъективное, по мнению совета, освещение событий на Украине.

Также в республике работают представительства ряда российских СМИ, включая телеканалы и информационные агентства.

Портал общественных инициатив manabalss.lv является основной площадкой для петиций в Латвии. Если инициативу поддержат 10 тысяч человек она передается на рассмотрение парламента. Однако даже в этом случае депутаты не обязаны ее поддерживать.