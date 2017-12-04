Названы самые пьющие европейские страны

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.

По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза. Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.