Флинн не мог ни о чем просить Кисляка, заявил Песков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам принимает решения о действиях России в ответ на ограничительные или иные меры США против страны, информация о возможности бывшего помощника американского лидера Майкла Флинна повлиять на этот процесс является абсурдной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича (Кисляка, бывшего посла РФ в США — ред.), и тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России, это полный абсурд",- сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать ход расследования в отношении Флинна, в том числе, в связи с заявлениями о том, что Россия не ответила на санкции США из-за бесед Флинна и Кисляка.
"Решение принимал Путин (о действиях РФ — ред.), в данном случае, это было его решение, и оно не могло быть связано с какими-то просьбами или рекомендациями",- подчеркнул Песков.
"Информация, которую Путин получает от послов, никого не касается. Решение президент принимает абсолютно самостоятельно, руководствуясь, как он сам неоднократно говорил, исключительно национальными интересами России",- сказал Песков.
Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".
Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.