Флинн не мог ни о чем просить Кисляка, заявил Песков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сам принимает решения о действиях России в ответ на ограничительные или иные меры США против страны, информация о возможности бывшего помощника американского лидера Майкла Флинна повлиять на этот процесс является абсурдной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Флинн не мог ни о чем просить Сергея Ивановича (Кисляка, бывшего посла РФ в США — ред.), и тем более эти просьбы никак не могли доводиться до президента России, это полный абсурд",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ход расследования в отношении Флинна, в том числе, в связи с заявлениями о том, что Россия не ответила на санкции США из-за бесед Флинна и Кисляка.

"Решение принимал Путин (о действиях РФ — ред.), в данном случае, это было его решение, и оно не могло быть связано с какими-то просьбами или рекомендациями",- подчеркнул Песков.

Он отметил, что о деталях каких-либо контактов Кисляка в период его работы главой диппредставительства РФ следует спрашивать в МИД, а не в Кремле, но подробности бесед президента и послов раскрываться не будут.

"Информация, которую Путин получает от послов, никого не касается. Решение президент принимает абсолютно самостоятельно, руководствуясь, как он сам неоднократно говорил, исключительно национальными интересами России",- сказал Песков.

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями. Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что уволил в феврале Флинна с должности советника по национальной безопасности за его ложь вице-президенту Майку Пенсу и ФБР. Как писали американские СМИ со ссылкой на экспертов, если Трамп знал, что Флинн соврал ФБР, а затем попросил Джеймса Коми, тогда возглавлявшего ФБР, приостановить расследование, это может стать основанием для обвинений в препятствии правосудию.

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с тогдашним послом России в Вашингтоне Кисляком. СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.