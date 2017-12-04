"Оппозиционный блок" потребовал наказать причастных к блокированию NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционный блок" в украинском парламенте потребовала привлечь к ответственности причастных к блокированию телеканала NewsOne в Киеве.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти, попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал блокирование телеканалов недопустимым.

"Блокирование телеканала NewsOne – нарушение свободы слова и демократии… Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к его незаконному блокированию. Мы требуем расследовать все преступления против журналистов и свободы слова в Украине и привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении партии на ее сайте.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

Ранее он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Союз намерен обратиться к президенту Петру Порошенко с призывом встретиться с работниками СМИ для обсуждения обеспечения их прав, добавил Томиленко.

Отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране, отметил, в свою очередь, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.