В Раде потребовали заслушать главу СБУ из-за конфликта правоохранителей

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" просит заслушать в Верховной раде руководителей Генпрокуратуры, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокураты (САП) в связи с противостоянием между этими структурами, заявил в понедельник глава фракции Артур Герасимов.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. В пятницу президент Петр Порошенко назвал конфликт между НАБУ и Генпрокуратурой латиноамериканским карнавалом и заявил, что обществу нужна война с коррупцией, а не компроматов. Он также заявил, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

"Я хотел бы обратиться к Вам, Андрей Владимирович (Парубий, спикер Рады — ред.), срочно пригласить в Верховную раду руководителей генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, НАБУ, САП, заслушать их и задать им вопросы", — заявил Герасимов в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.

По его словам, события вокруг правоохранительных органов становятся все более скандальными.

"Мы считаем недопустимым конфликты, ссоры и вражду между правоохранительными органами. Все они без исключения должны заниматься борьбой с преступностью и коррупцией, а не за счет публичных заявлений заниматься самопиаром. Мы также полностью поддерживаем позицию генерального прокурора, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией только законными методами", — добавил Герасимов.