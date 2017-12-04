В Раде потребовали заслушать главу СБУ из-за конфликта правоохранителей

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" просит заслушать в Верховной раде руководителей Генпрокуратуры, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокураты (САП) в связи с противостоянием между этими структурами, заявил в понедельник глава фракции Артур Герасимов.
"Я хотел бы обратиться к Вам, Андрей Владимирович (Парубий, спикер Рады — ред.), срочно пригласить в Верховную раду руководителей генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, НАБУ, САП, заслушать их и задать им вопросы", — заявил Герасимов в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций.
"Мы считаем недопустимым конфликты, ссоры и вражду между правоохранительными органами. Все они без исключения должны заниматься борьбой с преступностью и коррупцией, а не за счет публичных заявлений заниматься самопиаром. Мы также полностью поддерживаем позицию генерального прокурора, что правоохранительные органы должны бороться с коррупцией только законными методами", — добавил Герасимов.