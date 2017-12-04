В Германии боксеров-армян заподозрили в связях с мафией

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Германии проверяют известных боксеров армянского происхождения Каро Мурата и Артура Абрахама на связи с мафией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на местные СМИ.

Каро Мурата подозревают в участии в перестрелке двух армянских группировок в Эрфурте три года назад. Мурат это отрицает, заявляя, что в ту ночь был в Берлине.

По данным издания MDR Thuringen, черный "Мерседес", зарегистрированный на имя спортсмена, был замечен на месте перестрелки, а камеры наблюдения сняли человека в бейсболке и с темной сумкой.

"Этим человеком себя называет брат Каро Мурата, Коко", — пишет газета.

Менеджер Каро Мурата уже направил в редакцию издания письмо, с требованием "прекратить распространять ложные сведения" и не писать о нем. То же самое он заявил по телефону.

Полиция изучает связи и другого известного боксера – Артура Абрахама. В апреле 2017 года, после победы над Робином Красничи в Эрфурте, Абрахам решил отметить победу в одном из ресторанов. В дверях он переговорил с братьями Геворком и Арамом А. Оба они находятся под следствием из-за участия в перестрелке. Арама подозревают еще и в перевозке фальшивых денег из Италии.

В контактах телефона Арама А., который правоохранители прослушивали несколько месяцев, есть Александр Абрахам (брат Артура, тоже боксер). К его имени была пометка — название семейного бизнеса Абрахамов — Abraham-Boxsport. В телефоне у Геворка тоже был найден пользователь Александр — без фамилии, но с той же пометкой.

MRD Thuringen обратилось с запросами к Артуру Абрахаму. Он и его юристы от комментариев воздержались.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>