Басурин: один человек погиб, один ранен в ДНР за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Один человек погиб, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики почти 50 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ один военнослужащий ВС ДНР погиб, еще один получил ранение. Повреждения получили четыре жилых дома в Докучаевске и одно строение в Крутой Балке", — сказал Басурин.