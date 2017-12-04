В "Оппозиционном блоке" Украины вступились за телеканал NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин назвал ситуацию вокруг украинского телеканала NewsOne продолжением давления на СМИ и призвал обеспечить нормальную работу медиа.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

"События вокруг NewsOne – продолжение незаконного давления на СМИ, которое поддерживается властью. Виновные в нападении и поджоге "Интера" в 2016 году до сих пор не наказаны. Требуем обеспечить нормальную работу NewsOne", — цитирует слова Левочкина сайт партии.

Пожар в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева в Киеве произошел 4 сентября 2016 года. Канал заявил, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества". Аваков заявил, что нападение на "Интер" совершили бывшие военнослужащие.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию вокруг NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.