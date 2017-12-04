В "Оппозиционном блоке" Украины вступились за телеканал NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин назвал ситуацию вокруг украинского телеканала NewsOne продолжением давления на СМИ и призвал обеспечить нормальную работу медиа.
"События вокруг NewsOne – продолжение незаконного давления на СМИ, которое поддерживается властью. Виновные в нападении и поджоге "Интера" в 2016 году до сих пор не наказаны. Требуем обеспечить нормальную работу NewsOne", — цитирует слова Левочкина сайт партии.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию вокруг NewsOne как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.