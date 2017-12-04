Баку "позитивно оценил" действия России по вопросу Карабаха

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (509)

БАКУ, 4 дек — РИА Новости. Азербайджан позитивно оценивает активизацию действий России по урегулированию карабахского конфликта, Москва может сыграть большую роль в его разрешении, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

"Это позитивное явление, которое воспринимается положительно, потому что в решении этого конфликта Россия может сыграть очень большую роль, и это понимают все. Я положительно оцениваю эти контакты. Наличие переговоров, проведение обсуждений приведут к какой-то новой идее", — приводит слова Мамедова телеканал "Хазар".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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