ВВС США наймут психологов для борьбы со шпионами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Военно-воздушные силы США намерены нанять психологов для содействия в поиске шпионов среди американских военных, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что новые сотрудники, которые приступят к службе 30 сентября 2018 года, будут прикреплены к Управлению специальных расследований ВВС США. В их задачи будет входить выявление угроз со стороны криминалитета, иностранных спецслужб и террористических организаций.

Кроме того, психологи займутся обучением американских военных специальным методикам допроса, работе с агентурой и контршпионажу.

При этом, как подчеркивает RT, к кандидатам на должность предъявляются высокие требования. В частности, психолог-оперативник должен минимум десять лет отработать в разведке и иметь опыт обучения сотрудников спецслужб.