МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные моряки обследовали очередной подводный объект на глубине около 950 метров в районе поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан Хуан", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российские военные моряки обследовали очередной подводный объект, залегавший на глубине 950-970 метров и обнаруженный в районе поиска пропавшей подводной лодки военно-морских сил Аргентинской Республики "Сан Хуан". Объект представлял собой бетонный блок внушительных размеров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что судно "Ислас Мальвинас", на борту которого работает расчет подводного аппарата "Пантера Плюс", осуществило переход в очередную точку поиска и ожидает уменьшения волнения моря для возобновления обследования рельефа дна.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.