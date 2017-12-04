ОБСЕ вторую неделю не может попасть в занятые ВСУ поселки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вторую неделю не могут попасть в занятые украинскими силовиками поселки под Горловкой для оценки ситуации, в понедельник будет предпринята очередная попытка, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК на прошлой неделе заявило, что Киев сорвал инспекцию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), ООН и СММ ОБСЕ в захваченные силовиками поселки в Донбассе. В свою очередь Киев обвинил ополченцев в срыве визита представителей миссий ОБСЕ и ООН. В миссии ОБСЕ заявили, что так и не смогли попасть в один из захваченных поселков, поскольку силовики не провели разминирование дороги.

"Вторую неделю представители миссии ОБСЕ не могут попасть в захваченные украинскими силовиками поселки Гладосово и Металлист (Травневое после переименования властями Украины — ред.). Первая попытка была 24 ноября. Тогда вооруженные силы Украины не пропустили в поселки не только СММ ОБСЕ, но и представителей Красного Креста и ООН", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в понедельник наблюдатели ОБСЕ предпримут очередную попытку попасть в эти населенные пункты. "С нашей стороны предоставлены гарантии безопасности. Инженерно-саперные группы готовы к проведению противоминных мероприятий при зеркальных действиях с украинской стороны", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали Минские соглашения.