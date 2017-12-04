КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne. Он считает недопустимым любое давление на СМИ, а тем более их блокирование.

"Также недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции Достоинства (так на Украине называют "евромайдан" — ред.) Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", — написал он в Facebook.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала. Они потребовали извинений от депутата Рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" госпереворотом. NewsOne попросил главу МВД Арсена Авакова и Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. Российский МИД назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".