Силовики утром около часа обстреливали Докучаевск, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник утром около часа обстреливали город Докучаевск к югу от Донецка, поврежден жилой дом, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Сегодня, 4 декабря, украинские силовики в 11.20 открыли огонь по Докучаевску. Обстрел велся с направления Новотроицкое и продолжался около часа. В результате обстрела повреждения получил жилой дом. Более подробная информация уточняется", — сказал представитель центра.