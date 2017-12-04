В Таиланде умер россиянин, упавший на балконную ограду четвертого этажа

БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Россиянин, упавший в ночь с четверга на пятницу на балконную ограду четвертого этажа многоэтажного дома в курортной Паттайе в Таиланде, скончался от потери крови в больнице, сообщает интернет-портал Pattaya People/Pattaya One.

Мужчина, потерявший ключ от квартиры, около четырех часов ночи с четверга на пятницу решил перелезть на свой балкон с соседнего, общего балкона лестничной площадки, однако сорвался и упал на острые пики ограды между балконами. Одна из пик проткнула насквозь ногу пострадавшего, вызвав обильное кровотечение. Спасателям понадобилось больше часа, чтобы с помощью подъемного крана сначала подвесить пострадавшего на веревках, чтобы снять тяжесть с раненой ноги, затем отрезать фрагмент ограды и спустить россиянина на землю к автомобилю скорой помощи.

Россиянин был доставлен в больницу. Как стало известно изданию, через несколько часов после этого, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от потери крови.

Издание называет имя погибшего: Сергей Белозерцев.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никакой официальной информации от таиландских властей о гибели россиянина в Паттайе в дипмиссию пока не поступало.

"Мы знаем о происшествии из СМИ и социальных сетей, связываемся с родственниками, но никакой официальной информации к нам пока так и не поступило", — заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства Владимир Соснов.