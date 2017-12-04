Акция у NewsOne является зачисткой информационного поля, заявил политолог

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Блокирование украинского телеканала NewsOne в Киеве является попыткой властей сбить протестную волну в обществе и "зачистить информационное поле" от альтернативного политического мнения в преддверии предстоящих в 2019 году выборов центральных органов государственной власти, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от владельца NewsOne, депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Глава МВД Арсен Аваков в понедельник призвал радикалов прекратить блокирование здания NewsOne, а владельцев телеканала —"прекратить провоцировать людей".

Бортник считает, что атака на NewsOne, попытки властей сорвать административными методами акцию протеста сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, происходившие в последние годы атаки на другие украинские СМИ (телеканалы "Интер", "112 Украина", холдинг "Вести") и отсутствие прогресса в расследовании ряда убийств журналистов на Украине является "звеньями одной цепи".

"Фактически — это попытка сбыть протестную волну, которую сегодня поднимает Саакашвили, стратегически — это зачистка информационного поля и любого альтернативного политического мнения в преддверии выборов 2019 года", — сказал Бортник РИА Новости. По мнению политолога, этими действиями власть фактически отказывается от политики евроинтеграции и политической поддержки запада.

На Украине в 2019 году должны пройти выборы президента и Верховной рады.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.