Эксперт рассказал, почему закроются "двери" взаимодействия США и России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Двери" взаимодействия США и РФ могут захлопнуться из-за новой американской стратегии по национальной безопасности, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа скоро представит новую стратегию по национальной безопасности, которая будет опираться в том числе на необходимость противостояния РФ, КНР, Ирану и КНДР. Газета, в частности, упоминала, что стратегия будет учитывать "российскую агрессию и попытки пропаганды на Западе".

Эксперт отметил, что отношения США и РФ находятся на низком уровне, а американский посол в Москве Джон Хантсман, в свою очередь, заявлял, что доверие сторон "на нуле".

"Дальше, казалось бы, падать некуда, однако до сих пор возможности взаимодействия в определенных областях оставались открытыми. Двери были приоткрыты, хотя надежды на то, что этими возможностями удастся воспользоваться, все время уменьшались… Вполне возможно, что и эти захлопнутся", — сказал Данилов РИА Новости.

Эксперт уверен, что стратегия будет принята, однако остается вопрос в том, как будет развиваться ее обсуждение. "Вполне возможно, что обсуждаемый проект дорабатывается в пользу ее (стратегии – ред.) еще большей жесткости", — отметил он.

"Если говорить о России, речь, конечно же, не будет идти о смягчении позиции в отношении России. Скорее всего, совсем наоборот – в последнее время стало ясно, что попытки найти пусть ограниченную, но важную повестку двухсторонних отношений для возможного конструктивного взаимодействия, провалились", — считает специалист.

По его мнению, Трамп не может смягчить свое отношение к Москве, в том числе ввиду внутриполитической ситуации. Здесь играет свою роль общий настрой в американском истеблишменте, связанный именно с противодействием России, а также борьба, которая развернулась вокруг ключевых фигур в администрации Трампа, в том числе бывших и действующих фигур.

Данилов считает, что президент США, чтобы не допустить обвального падения своих позиций, будет вынужден демонстрировать свою жесткость и незаинтересованность в поиске каких-то особых возможностей для нормализации отношений с РФ.