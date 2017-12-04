Рейсы в Турцию и из нее будут сопровождать полицейские, заявили в Анкаре

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Ряд международных рейсов в турецкие аэропорты и обратно будут сопровождаться вооруженными полицейскими, заявил министр транспорта, судоходства и связи Турции Ахмет Арслан.

Согласно закону, принятому турецким парламентом на прошлой неделе, вооруженные полицейские могут находиться на самолетах, летящих в Турцию и из нее в качестве меры предосторожности против террористических актов.

"Практика вооруженных полицейских на борту в целях безопасности практикуется не только в Турции. Этот метод применяется во многих странах, включая США и Великобританию. Наше законодательство ранее этого не допускало, поэтому возникали сложности", — цитирует Арслана газета Hurriyet.

Он добавил, что офицеры воздушной полиции будут сопровождать международные рейсы после того, как две страны, между которыми осуществляется полет, заключат соответствующее соглашение. По его словам, нововведение коснется не всех, а лишь некоторых рейсов.