Австралийка показала последствия "дождя" из смертельно опасных пауков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жительница Австралии показала последствия сильного ливня, который принес множество смертельно опасных пауков к домам людей.

На фото, которое женщина выложила на интернет-ресурсе Reddit, видны восемь членистоногих, которые оказались на ее подоконнике.

"Когда ты живешь в штате Виктория, первый день лета приносит дождь. И всех этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!" — подписала девушка снимок, намекая на то, что некоторые пауки могут быть все же живы.

В комментариях пользователи отметили, что такие явления привычны для Австралии, а те, кто планировал переехать в страну, всерьез задумались о своем решении.

Укус австралийской вдовы, самого опасного вида пауков в Австралии, очень болезненный и часто приводит к летальному исходу.