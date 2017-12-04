Австралийка показала последствия "дождя" из смертельно опасных пауков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Жительница Австралии показала последствия сильного ливня, который принес множество смертельно опасных пауков к домам людей.
На фото, которое женщина выложила на интернет-ресурсе Reddit, видны восемь членистоногих, которые оказались на ее подоконнике.
Homeowner finds eight redbacks on windowsill following rain#Australia #Spiders #Plague #Summer #WeallneedtoleavethecountryNOW! https://t.co/Tf6T8kowkF— stacey kennewell (@daceys_back) 4 декабря 2017 г.
В комментариях пользователи отметили, что такие явления привычны для Австралии, а те, кто планировал переехать в страну, всерьез задумались о своем решении.
Укус австралийской вдовы, самого опасного вида пауков в Австралии, очень болезненный и часто приводит к летальному исходу.