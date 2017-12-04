Американский генерал рассказал, когда Запад "устанет от Украины"

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на пресс-конференции во Львове. 1 декабря 2017

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на пресс-конференции во Львове. 1 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вашингтон сохраняет преданность Киеву, но эта поддержка не вечна, заявил командующий сухопутными войсками Армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию "Украинская правда".

По словам генерала, Киев потеряет поддержку, если западные партнеры "не будут видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ".

"Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом — тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая усталость от Украины", — уточнил Ходжес.

Собеседник издания не стал говорить, появилась ли уже у кого-то такая "усталость", но заметил, что "есть государства, у которых был и есть очень высокий уровень ожиданий от изменений" на Украине. Ходжес также подчеркнул, что США верят в успех украинских реформ.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять украинской армии нелетальное оружие. В ноябре СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности намерен рекомендовать Дональду Трампу выделить Киеву грант на покупку противотанковых комплексов Javelin.

Сейчас США официально помогают Украине только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.