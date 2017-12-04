Руководство украинского NewsOne заявило о давлении на журналистов канала

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Журналисты украинского телеканала работают в условиях психологического давления из-за блокирования их здания радикалами, заявил РИА Новости в понедельник исполнительный продюсер телеканала Василий Голованов.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник призвал радикалов прекратить блокирование здания NewsOne, а владельцев телеканала —"прекратить провоцировать людей".

"В целом, ситуация нервная, поскольку это еще и психологическое давление на канал. Поскольку это же не просто люди с плакатами, которые митингуют и выступают за выполнение их требований. Это люди в балаклавах, которые жгут бочки, которые растянули колючую поволоку, поставили мешки с песком. Это в первую очередь психологическое давление, — сказал Голованов.

По его словам, сотрудники телеканала вынуждены использовать запасные входы, чтобы попасть на свои рабочие места. Вместе с тем, Голованов рассказал, что накануне сотрудники телеканала подали заявление в полицию. Однако ему пока не известно, было ли возбуждено в связи с этим уголовное дело.