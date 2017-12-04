Почти 25 тысяч пенсионеров в ДНР получили продуктовые наборы

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Благотворительный фонд "Центр развития Донбасса" в течение 12 дней оказал помощь в виде продуктовых наборов более 24 тысяч пенсионеров, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в понедельник РИА Новости представитель организации Анастасия Хмельницкая.

"В данный момент продуктовые наборы выдаются людям возрастом от 75 лет… Буквально за 12 дней реализации программы помощь получили более 24 тысяч человек. Вплоть до начала декабря содействие будет оказано более 35 тысяч нуждающихся", — сказала собеседница агентства.

Следите за хроникой украинского кризиса >>