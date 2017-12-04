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Учения США и Южной Кореи провоцируют реакцию КНДР, считают эксперты

12:3404.12.2017
(обновлено: 13:18 04.12.2017)
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© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Крупномасштабные учения США и Южной Кореи носят явно провокационный характер и нацелены на то, чтобы вызвать жесткую ответную реакцию Пхеньяна, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Однако специалисты разделились во мнении, какой будет реакция северокорейского руководства и решится ли оно на жесткий ответ.

На фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Игра на повышение

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт назвал учения США и Южной Кореи "репетицией агрессии" против КНДР
По словам заведующего центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, Вашингтон и Сеул идут "по пути эскалации, провоцирования северокорейского режима".

"Совершенно очевидно, что это шаг в направлении все большей напряженности, потому что американцы, видимо, хотят сохранить напряженность и иметь все время свободу выбора – в любой момент они, действительно, они могут свернуть, как сказал сейчас помощник Трампа, к военным действиями, военному удару, это было бы самое страшное", — заявил Мосяков РИА Новости.

Вторым соображением, побудивших руководство США к такому шагу, эксперт назвал внутреннюю ситуацию в североамериканском государстве, а именно расследования в отношении команды президента Дональда Трампа. По его словам, эта ситуация "требует, чтобы у него была возможность перевести общественное мнение, связанное с разными расследованиями, на внешние дела".

"Здесь Северная Корея как нельзя кстати. Поэтому (Вашингтон) все время поддерживает высокий уровень напряженности, такой, который в любой момент может дать ему повод для каких-то более решительных действий", — заявил он.

Будет ли ответ?

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С Мосяковым согласен директор исследовательских программ Центра изучения современной Кореи при Институте мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Толорая, который отмечает, учения носят "явно провокационный характер". По его словам, этими учениями США и Южная Корея "явно нарочно пытаются подорвать инициативу России и Китая", с которой ранее выступили Москва и Пекин.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

При этом Толорая считает, что КНДР не станет отвечать на провокацию. "Я думаю, что Пхеньян воздержится от реакции на это, поскольку физической потребности что-либо доказывать у Пхеньяна сейчас нет. Он понимает, что его провоцируют, пытаясь вызвать реакцию, чтобы применить еще более нестандартный ответ", — пояснил эксперт РИА Новости.

В свою очередь, Мосяков полагает, что Пхеньян не оставит крупномасштабные маневры США и Южной Кореи без ответа, так как отсутствие такого ответа "может быть воспринято как признание собственной слабости".

"То, что ответ будет какой-то, — это практически наверняка", — заявил Мосяков.

Он не исключил, что ответ может быть и в военной сфере – например, очередное испытание ракеты, — но и возможна реакция путем выступления с жестким заявлением.

"На каждый удар Северная Корея отвечает контрударом. На каждую демонстрацию силы отвечает демонстрацией силы со своей стороны. В этом конфликте это такие правила игры. Посмотрим, в конце концов, они могут быть изменены", — подытожил эксперт.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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