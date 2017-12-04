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"Бдительный ас": США и Южная Корея начали крупнейшие совместные учения ВВС

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1972)
12:0904.12.2017
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© Flickr / US Air ForceИстребитель ВВС США F-22 RaptorИстребитель ВВС США F-22 Raptor
© Flickr / US Air Force

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США и Южная Корея начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE (бдительный ас). Южнокорейские СМИ сообщают, что эти маневры станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Белом доме заявили, что риск войны с КНДР "растет с каждым днем"
В Минобороны Южной Кореи заявили, что учения призваны показать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Репетиция агрессии

Как заявил известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, маневры могут быть отработкой возможной военной операции против КНДР.

"С другой стороны, это жест устрашения режима КНДР", — сказал он.

Коротченко подчеркнул, что давление Вашингтона и Сеула не окажет ожидаемого влияния на Пхеньян.

"Сегодня КНДР демонстрирует готовность к переговорам, однако в обозримой перспективе ни под каким предлогом не пойдёт на сворачивание своей ракетно-ядерной программы. Ответом на эти учения могут стать новые северокорейские ракетные пуски", — отметил эксперт.

Угроза Вашингтону

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Лавров о КНДР: есть ощущение, что США специально провоцировали Ким Чен Ына
29 ноября КНДР впервые за два с половиной месяца провела пуск баллистической ракеты. По данным военных США, Японии и Южной Кореи, новая ракета "Хвасон-15" превосходит по техническим характеристикам испытанные до сих пор Пхеньяном баллистические ракеты.

Ракета находилась в воздухе 53 минуты. Максимальная высота полета превысила 4 тысячи километров, дальность составила около тысячи километров. Снаряд упал в в 250 километрах от берегов Японии в исключительной экономической зоне в районе префектуры Аомори. Военные зафиксировали ее разделение на три части, из этого эксперты делают вывод, что это были две ступени собственно ракеты и модель боеголовки.

Ракета была выпущена по навесной траектории — не горизонтально, а вертикально под большим углом, чтобы умышленно сократить дальность полета. По расчетам, в случае запуска по обычной траектории дальность "Хвасон-15" может составить 13 тысяч километров. Таким образом, радиус действия достигает столицу США Вашингтон.

Международная реакция

Президент США Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты КНДР не меняет подход США к подходу к северокорейскому вопросу, и Вашингтон справится с этой ситуацией.

Трансляция выпуска новостей в Токио о ракетном пуске КНДР
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Эксперт оценил возможный отказ КНДР от плана РФ и Китая по урегулированию
"Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся", — сказал американский лидер. По его словам, у США "очень серьезный подход" к этой проблеме. "Мы серьезно к этому относимся", — добавил Трамп.

Новый пуск ракеты КНДР — это серьезная провокация и угроза международной безопасности, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Япония и Южная Корея назвали очередной пуск провокационным и неприемлемым и заявили решительный протест. Обе страны настояли на экстренном созыве Совета Безопасности ООН. Пуск осудили также Канада, Франция, Великобритания и другие страны.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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