СМИ: властям Нью-Дели дали 48 часов на создание плана по борьбе со смогом

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек — РИА Новости. Национальный зеленый трибунал Индии раскритиковал правительство Нью-Дели за отсутствие плана действий по борьбе с сильным загрязнением воздуха в столичном регионе, предписав в течение двух суток представить соответствующий документ, пишет в понедельник газета Hindustan Times.

Национальный зеленый трибунал (НЗТ) — индийский судебный орган, учрежденный в 2010 году. Он был создан для того, чтобы воспрепятствовать загрязнению окружающей среды, сопровождающему экономический подъем страны последних десятилетий. За это время НЗТ рассмотрел десятки тысяч исков, связанных с выбросами в воздух токсичных веществ, загрязнением почвы, строительством дамб и геологическими разработками. Его сторонники полагают, что экология Индии не должна приноситься в жертву техническому прогрессу. За годы своего существования трибунал неоднократно отменял крупные стройки.

Как сообщает издание, на состоявшемся в понедельник слушании чиновники из правительства Нью-Дели попросили у суда больше времени для разработки плана борьбы с загрязнением воздуха. В ответ им было предписано представить документ в течение 48 часов.

"Заголовок каждой газеты кричит о том, что загрязнение воздуха на этой неделе будет выше. Однако вы не предприняли каких-либо действий. Даже игроки (в крикет — ред.) выходят на поле с масками на лице. Вы не должны были проводить матч в условиях столь сильного загрязнения воздуха. Неужели жители Дели должны это выносить", — сказал судья Сватантер Кумар.

В своем заявлении он сослался на курьезный случай, произошедший в воскресенье. Тогда тестовый матч в крикет между командами Индии и Шри-Ланки был прерван, из-за того, что несколько игроков в обеих командах пожаловались на дурноту. Матч приостанавливали несколько раз на перерывы в 15-20 минут. Впоследствии выяснилось, что игра проходила в условиях сильнейшей концентрации токсичных веществ в воздухе — их содержание превышало безопасную норму в 18 раз. Этот случай вызвал широкий резонанс среди местного населения и целые сутки не сходил с передовиц индийских газет.