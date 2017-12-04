Защита Пучдемона изложит в суде доводы против его выдачи Испании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (448)

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Адвокаты экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии изложат доводы против их выдачи Испании в ходе вторых слушаний по вопросу об удовлетворении выданного Мадридом европейского ордера на арест политиков, которые проходят в понедельник в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя, сообщил РИА Новости источник в столичном адвокатском корпусе.

"Сегодня слово предоставлено адвокатам. Защита будет наставать на том, что выдвинутые обвинения продиктованы политическими мотивами, и Пучдемон и его коллеги не подлежат выдаче", — сказал собеседник агентства, знакомый с досье.

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании экс-главу правительства Каталонии и еще четырех политиков.

По словам эксперта, сегодняшние слушания должны продлиться несколько часов, а итоговое судебное решение ожидается к концу недели.

Если суд примет решение выдать Испании Пучдемона и четырех экс-членов правительства Каталонии, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности наказание за эти преступления предполагает более 50 лет тюремного заключения.