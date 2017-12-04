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Эксперт назвал учения США и Южной Кореи "репетицией агрессии" против КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1972)
11:5004.12.2017
016721

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Крупнейшие за всю историю американо-южнокорейских отношений учения ВВС являются отработкой возможной военной операции против КНДР, однако такие меры устрашения не заставят Пхеньян отказаться от своей ракетно-ядерной программы, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Проверка водородной бомбы малой мощности в КНДР. 6 января 2016
© AFP 2017 / Sam Yeh
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Так он прокомментировал начавшиеся в понедельник учения ВВС США и Южной Кореи под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории, — в них будет задействовано около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

"Данные учения следует рассматривать как репетицию возможной операции по нанесению ударов по ключевым объектам ядерной инфраструктуры, позициям размещения северокорейских баллистических ракет, а также объектам хранения ядерных боеприпасов. С другой стороны, это жест устрашения режима КНДР", — сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что давление Вашингтона и Сеула не окажет ожидаемого влияния на Пхеньян, который из соображений безопасности своего режима не станет отказываться от дальнейших ракетных испытаний.

"Полагаю, что любые факторы давления на Пхеньян бесполезны. Сегодня КНДР демонстрирует готовность к переговорам, однако в обозримой перспективе ни под каким предлогом не пойдёт на сворачивание своей ракетно-ядерной программы. Ответом на эти учения могут стать новые северокорейские ракетные пуски", — отметил собеседник агентства.

По мнению Коротченко, за основу решения кризисной ситуации на Корейском полуострове следует взять план, предложенный Россией и Китаем, который предусматривает комплекс политико-дипломатических мер.

Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. 26 августа 2017
© AP Photo / Lee Jin-man
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"Как первый этап — США и союзники отказывается от проведения учений в непосредственной близости от северокорейских границ, в свою очередь Пхеньян берёт паузу в своей программе ядерных и ракетных испытаний. Это может помочь начать политический диалог, но пока ситуация опасна и непредсказуема и главным элементом этой нестабильности становится политика США, все действия Ким Чен Ына носят вынужденный и оборонительный характер", — подытожил он.

Ранее Москва, при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании дорожной карты замглавы МИД РФ Игорь Моргулов рассказал в интервью РИА Новости в июне нынешнего года.

Жители Пхеньяна радуются успешному запуску новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
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Первым этапом, который иногда еще называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: речь идет об отказе КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний и одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Второй этап — запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечают в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Если эти шаги будут реализованы, в частности между основными игроками будут восстановлены дипломатические отношения и будут достигнуты какие либо договоренности, "желательно письменные", об отказе от проведения взаимной враждебной политики, тогда можно перейти к третьему этапу реализации плана: запуску многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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