Украинский шоумен объявил о регистрации новой партии "Бриллиантовая рука"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинский телеведущий Алексей Дурнев объявил о создании собственной политической партии "Бриллиантовая рука". Об этом шоумен написал на своей странице в Facebook.
Телеведущий отметил, что сообщит о порядке вступления в ряды партии позже.
Пользователи соцсети с иронией восприняли заявление Дурнева, оценив отсылку к одноименной советской комедии Леонида Гайдая и вспомнив знаменитые шутки из фильма. При этом некоторые поддержали телеведущего и объявили о готовности вступить в его партию.