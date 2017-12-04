МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США используют "псевдороссийскую угрозу", чтобы отвлечь своих граждан от проблем внутри страны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Они российский фактор использовали в ходе своих выборов — что действующая администрация, что противоположная сторона, которая эти выборы бесславно проиграла. Фактор России не раз ставился для того, чтобы привлечь на свою сторону электорат", — сказал Красов журналистам, комментируя слова Хантсмана.
"Очередной раз стараются демонизировать нашу страну, которая проводит достаточно твердую и уверенную внешнюю политику. Администрация США цепляется за псевдороссийскую угрозу для того, чтобы отвлечь своего обывателя от насущных проблем внутри страны", — отметил он.