МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США используют "псевдороссийскую угрозу", чтобы отвлечь своих граждан от проблем внутри страны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее посол США в России Джона Хантсман заявил в интервью газете "Ведомости", что считает одной из причин охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном "вмешательство" России в выборы президента США в 2016 году.

"Они российский фактор использовали в ходе своих выборов — что действующая администрация, что противоположная сторона, которая эти выборы бесславно проиграла. Фактор России не раз ставился для того, чтобы привлечь на свою сторону электорат", — сказал Красов журналистам, комментируя слова Хантсмана.

"Очередной раз стараются демонизировать нашу страну, которая проводит достаточно твердую и уверенную внешнюю политику. Администрация США цепляется за псевдороссийскую угрозу для того, чтобы отвлечь своего обывателя от насущных проблем внутри страны", — отметил он.