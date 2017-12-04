В столице Йемена число погибших в столкновениях достигло 245 человек

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Число жертв боев в столице Йемена Сане между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха — возросло до 245 человек, при столкновениях пострадало посольство Ирана, сообщили арабские телеканалы "Аль-Арабия" и Sky News Arabia.

В субботу сообщалось о 90 погибших. Позднее телеканал Sky News Arabia передавал данные о 200 жертвах боев. Конфликт между недавними союзниками в войне с правительством вспыхнул в контролируемой ими столице в среду. Бои начались вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя Салеха, и вскоре перекинулись на другие районы города.

"Число погибших в ходе столкновений в Сане возросло до 245", — сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как отметил канал, в понедельник ожесточенные бои за контроль над Саной продолжаются на улицах йеменской столицы с применением танков.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в результате столкновений пострадало посольство Ирана — в него попал ракетный снаряд, что привело к пожару. Канал отметил, что пока не ясно, была ли атака на посольство намеренной или нет, и находились ли в нем сотрудники во время инцидента.

Как передал канал, в понедельник экс-президент Йемена Али Абдалла Салех подтвердил разрыв с недавними союзниками хуситами и заявил о приближении "часа икс" в борьбе с ними в Сане. По данным канала, Салех в письме к народу Йемена и лояльным себе военным заявил, что хуситы "заморили народ голодом" ради своих личных амбиций и ограниченного видения, которое, по его словам, для них сформировал Иран.

В субботу после неудачных попыток урегулировать конфликт с хуситами партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) призвала народ Йемена защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами, которых он недавно поддерживал.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.