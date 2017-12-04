В итальянской провинции Аматриче произошло землетрясение магнитудой 4,2

РИМ, 4 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на понедельник в центральной Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00.34 (02.34 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров от земной поверхности на границе между провинциями Риети и Аквила. Речь идет о районе вблизи города Аматриче, который был практически полностью разрушен в результате сильного землетрясения 24 августа 2016 года.

За первым подземным толчком последовали около 15 афтершоков, самый сильный из которых магнитудой 2,1. Колебания земной поверхности явственно ощущались жителями ряда местных населенных пунктов. Особую обеспокоенность новое землетрясение вызвало у людей, лишившихся в прошлом году крова и проживающих сейчас во временных жилых комплексах.

По информации национальной службы Гражданской обороны, данных о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Италии в ночь на 24 августа 2016 года, разрушения были зафиксированы в трех областях: Лацио, Марке и Умбрии. Жертвами стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысячи лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб тогда составил около 4 миллиардов евро.

Землетрясения в этом районе центральной Италии не прекращаются. В последний раз подземный толчок магнитудой 4,2 там был зафиксирован 22 июля.