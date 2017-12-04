МИД обвинил Вашингтон в попытках "втянуть" Балканы в НАТО

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США используют политическое давление, чтобы "втянуть" балканские страны в НАТО, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

По его словам, основные усилия из Вашингтона сейчас "направлены на то, чтобы полностью освоить западные Балканы и вслед за Черногорией втянуть в свою орбиту и другие страны".

Дипломат указал, что помимо политического давления Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела государств, нарушая "Хельсинские принципы".

"Мы это воспринимаем отнюдь не спокойно, потому что любая волна расширения НАТО, тем более в условиях плохих отношений, которые существуют сейчас, является дополнительным осложняющим фактором для европейской безопасности", — подчеркнул Келин.

В июне Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу.

В Москве не раз отмечали, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны в Европе вынуждает Россию реагировать.