МИД России прокомментировал развертывание американской системы ПРО в Европе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва предпримет адекватные меры в ответ на развёртывание системы ПРО США в Европе, в частности, в Польше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

В Пентагоне в середине ноября заявили, что приняли решение поставить Польше противоракетные комплексы Patriot на сумму около 10,5 миллиардов долларов. Они могут быть поставлены уже в 2019 году.

Российский дипломат отметил, что "усилия США и НАТО по созданию противоракетной обороны – это крупный деструктивный фактор, подрывающий стабильность в Европе". По его словам, после достижения договоренности по иранской ядерной проблеме "мнимые предлоги, касающиеся поэтапного создания ПРО, которые раньше использовались американцами, отпали, и теперь ясно, что не Иран являлся для них причиной создания системы ПРО".

Келин рассказал, что помимо общенатовской системы ПРО усилия на национальном уровне, в частности, Варшава создает у себя так называемый "Щит Польши", который, как планируется, будет интегрирован в общенатовскую систему. "Это все негативно отразится на атмосфере в Европе", — пояснил директор департамента российского МИД.

"Мы ранее предлагали НАТО некоторые виды сотрудничества в сфере противоракетной обороны, которые могли бы снять этот негативный эффект, однако все наши попытки и все наши предложения были отвергнуты. Поэтому наверняка мы будем это не просто учитывать в нашем оборонном планировании, но и будем предпринимать адекватные меры, которые восстановили бы стабильность в Европе. А что именно – за это отвечает наше министерство обороны", — заявил Келин.